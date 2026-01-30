Atelier découverte vannerie Studio Vlam Roquefort

Atelier découverte vannerie

Vous vous sentez une âme d’artiste et vous souhaitez en apprendre plus sur la vannerie ? Retrouvez Fabienne de Hèit a Escorce pour un atelier durant lequel vous pourrez fabriquer de vos propres mains un panier gibecière sur fond bois et avec une anse souple.

Uniquement sur réservation.

English : Atelier découverte vannerie

Feel like an artist and want to learn more about basketry? Join Fabienne de Hèit a Escorce for a workshop in which you can make your own wooden basket with a soft handle.

By reservation only.

