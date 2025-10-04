Atelier découverte vannerie sauvage Médiathèque Le CoLenn Louannec

Atelier découverte vannerie sauvage Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Le CoLenn Côtes-d’Armor

Jauge limitée à 6 personnes en même temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

En 15 à 20 minutes, venez créer votre propre petit objet en vannerie, en utilisant des végétaux récupérés dans la nature. Le matériel nécessaire sera fourni sur place, et cette activité vous permettra de découvrir les techniques de base de la vannerie tout en laissant libre cours à votre créativité.

Une belle occasion de manipuler des matériaux naturels et de repartir avec votre réalisation unique.

Médiathèque Le CoLenn 3, route de Perros 22700 Louannec Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne 339 72 10 86 14 https://opac-x-bibliothequelouannec.biblixnet.net/ La médiathèque de Louannec, le CoLenn, a ouvert en septembre 2025. Outre les livres, CD, DVD et vinyles, le public peut jouer sur place à des jeux de société ou des jeux vidéo, boire une tisane, visiter une exposition ou tout simplement rêver en admirant les arbres depuis la baie vitrée. Un lieu où l’accueil et la convivialité ne sont pas de vains mots. Parking à proximité.

Rampe d’accès PMR.

