Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras Quai Cyrano Bergerac

Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Initiez-vous aux essentiels de la dégustation ! Qu’est ce que le vin, comment est-il produit, comment le déguster…

Cet atelier s’organise autour d’une dégustation technique de 4 vins. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras

L’événement Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras Bergerac a été mis à jour le 2026-01-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides