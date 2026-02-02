Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras Quai Cyrano Bergerac

Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Découvrez les bases de la dégustation de vin lors d’un atelier pédagogique et accessible à tous.

Au programme comprendre ce qu’est le vin, comment il est produit et apprendre les fondamentaux de la dégustation.

L’atelier comprend une dégustation technique de 4 vins et dure 2 heures.

Le groupe est limité à 15 personnes pour garantir des conditions d’apprentissage de qualité.

Un format idéal pour s’initier simplement et efficacement aux vins de Bergerac et Duras. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras

L’événement Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras Bergerac a été mis à jour le 2026-01-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides