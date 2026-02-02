Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras Quai Cyrano Bergerac
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Découvrez les bases de la dégustation de vin lors d’un atelier pédagogique et accessible à tous.
Au programme comprendre ce qu’est le vin, comment il est produit et apprendre les fondamentaux de la dégustation.
L’atelier comprend une dégustation technique de 4 vins et dure 2 heures.
Le groupe est limité à 15 personnes pour garantir des conditions d’apprentissage de qualité.
Un format idéal pour s’initier simplement et efficacement aux vins de Bergerac et Duras. .
