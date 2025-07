Atelier découverte / visite de ferme Badefols-d’Ans

Atelier découverte / visite de ferme Badefols-d’Ans vendredi 18 juillet 2025.

Atelier découverte / visite de ferme

Badefols-d’Ans Dordogne

Début : 2025-07-18

fin : 2025-08-01

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08

A la ferme Roulland, Régine vous invite à un atelier découverte de découpe de canards. Suivi d’une dégustation gratuite de nos produits. Réservation obligatoire.

Badefols-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 50 54

English : Atelier découverte / visite de ferme

At the Roulland farm, Régine invites you to a discovery workshop of duck cutting. Followed by a free tasting of our products. Reservation required.

German : Atelier découverte / visite de ferme

Auf dem Bauernhof Roulland lädt Sie Régine zu einem Entdeckungsworkshop über das Zerlegen von Enten ein. Anschließend folgt eine kostenlose Verkostung unserer Produkte. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Alla fattoria Roulland, Régine vi invita a partecipare a un laboratorio introduttivo sul taglio delle anatre. Seguirà una degustazione gratuita dei nostri prodotti. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier découverte / visite de ferme

En la granja Roulland, Régine le invita a un taller de iniciación al despiece de patos. A continuación, degustación gratuita de nuestros productos. Imprescindible reservar.

