Atelier découverte / visite de ferme Badefols-d’Ans
vendredi 3 juillet 2026 · Badefols-d'Ans
Informations pratiques
Badefols-d’Ans
Atelier découverte / visite de ferme
Badefols-d’Ans Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
A la ferme Roulland, vous etes invités à un atelier découverte de découpe de canards suivi d’une dégustation gratuite de nos produits. Réservation obligatoire.
A la ferme Roulland, vous etes invités à un atelier découverte de découpe de canards suivi d’une dégustation gratuite de nos produits. Réservation obligatoire. .
Badefols-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 50 54
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English : Atelier découverte / visite de ferme
At Roulland Farm, you are invited to a workshop on duck butchering, followed by a free tasting of our products. Reservations are required.
L’événement Atelier découverte / visite de ferme Badefols-d’Ans a été mis à jour le 2026-06-21 par Vézère Périgord Noir