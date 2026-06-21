Informations pratiques

Badefols-d’Ans

Atelier découverte / visite de ferme

Badefols-d’Ans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

A la ferme Roulland, vous etes invités à un atelier découverte de découpe de canards suivi d’une dégustation gratuite de nos produits. Réservation obligatoire.

A la ferme Roulland, vous etes invités à un atelier découverte de découpe de canards suivi d’une dégustation gratuite de nos produits. Réservation obligatoire. .

Badefols-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 50 54

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English : Atelier découverte / visite de ferme

At Roulland Farm, you are invited to a workshop on duck butchering, followed by a free tasting of our products. Reservations are required.

L’événement Atelier découverte / visite de ferme Badefols-d’Ans a été mis à jour le 2026-06-21 par Vézère Périgord Noir