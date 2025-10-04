Atelier découverte Vitalité de rentrée Florivore Le Bugue
Atelier découverte Vitalité de rentrée Florivore Le Bugue samedi 4 octobre 2025.
Atelier découverte Vitalité de rentrée
Florivore 16 Rue de Paris Le Bugue Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Atelier découverte « Vitalité de rentrée » avec Claire TESSIER. Sommeil, immunité, sérénité, agilité. Sur inscription
Atelier découverte « Vitalité de rentrée » avec Claire TESSIER, paysanne-herboriste, productrice de gemmothérapie. Apprenez avec nous, à accompagner les petits maux de la rentrée en herboristerie & gemmothérapie pour repartir du bon pied ! Sommeil, immunité, sérénité, agilité.
Sur inscription. .
Florivore 16 Rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 62 54 florivore.perigord@gmail.com
English :
Vitalité de rentrée » discovery workshop with Claire TESSIER. Sleep, immunity, serenity, agility. Registration required
German : Atelier découverte Vitalité de rentrée
Entdeckungsworkshop « Vitalität für den Herbst » mit Claire TESSIER. Schlaf, Immunität, Gelassenheit, Agilität. Auf Anmeldung
Italiano :
Laboratorio di scoperta « Vitalité de rentrée » con Claire TESSIER. Sonno, immunità, serenità, agilità. Iscrizione obbligatoria
Espanol : Atelier découverte Vitalité de rentrée
Taller de descubrimiento « Vitalité de rentrée » con Claire TESSIER. Sueño, inmunidad, serenidad, agilidad. Inscripción obligatoria
L’événement Atelier découverte Vitalité de rentrée Le Bugue a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère