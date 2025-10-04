Atelier découverte Vitalité de rentrée Florivore Le Bugue

Atelier découverte Vitalité de rentrée Florivore Le Bugue samedi 4 octobre 2025.

Atelier découverte Vitalité de rentrée

Florivore 16 Rue de Paris Le Bugue Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Atelier découverte « Vitalité de rentrée » avec Claire TESSIER. Sommeil, immunité, sérénité, agilité. Sur inscription

Atelier découverte « Vitalité de rentrée » avec Claire TESSIER, paysanne-herboriste, productrice de gemmothérapie. Apprenez avec nous, à accompagner les petits maux de la rentrée en herboristerie & gemmothérapie pour repartir du bon pied ! Sommeil, immunité, sérénité, agilité.

Sur inscription. .

Florivore 16 Rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 62 54 florivore.perigord@gmail.com

English :

Vitalité de rentrée » discovery workshop with Claire TESSIER. Sleep, immunity, serenity, agility. Registration required

German : Atelier découverte Vitalité de rentrée

Entdeckungsworkshop « Vitalität für den Herbst » mit Claire TESSIER. Schlaf, Immunität, Gelassenheit, Agilität. Auf Anmeldung

Italiano :

Laboratorio di scoperta « Vitalité de rentrée » con Claire TESSIER. Sonno, immunità, serenità, agilità. Iscrizione obbligatoria

Espanol : Atelier découverte Vitalité de rentrée

Taller de descubrimiento « Vitalité de rentrée » con Claire TESSIER. Sueño, inmunidad, serenidad, agilidad. Inscripción obligatoria

L’événement Atelier découverte Vitalité de rentrée Le Bugue a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère