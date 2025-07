Atelier découverte « Voix, Sons, Corps » Frazé

Atelier découverte « Voix, Sons, Corps » Frazé mardi 15 juillet 2025.

Atelier découverte « Voix, Sons, Corps »

2 RUE DU 8 MAI 1945 Frazé Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 14:30:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Venez découvrir un atelier « voix, sons, corps » en groupe (12 adultes max).

Sur inscription

Au programme :

Réveil corporel

Respiration

Verticalité

Chant intérieur

Jeux vocaux parlés et chantés

Partage de chants

Relaxation au son de la voix et des instruments

.

2 RUE DU 8 MAI 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 24 69 58 21

English :

Come and discover a group « voice, sounds, body » workshop (12 adults max.).

Registration required

Program:

Body awakening

Breathing

Verticality

Inner singing

Spoken and sung vocal games

Sharing songs

Relaxation with voice and instruments

German :

Entdecken Sie einen Workshop « Stimme, Klänge, Körper » in einer Gruppe (max. 12 Erwachsene).

Auf Anmeldung

Auf dem Programm stehen:

Körperliches Erwachen

Atmung

Aufrechte Haltung

Inneres Singen

Gesprochene und gesungene Vokalspiele

Gemeinsames Singen

Entspannung zum Klang der Stimme und der Instrumente

Italiano :

Venite a scoprire un laboratorio di gruppo « voce, suoni, corpo » (massimo 12 adulti).

Iscrizione obbligatoria

In programma:

Risvegliare il corpo

Il respiro

Verticalità

Canto interiore

Giochi vocali parlati e cantati

Condividere le canzoni

Rilassamento con voce e strumenti

Espanol :

Ven a descubrir un taller en grupo « voz, sonidos, cuerpo » (12 adultos máximo).

Inscripción obligatoria

En el programa:

Despertar del cuerpo

Respiración

Verticalidad

Canto interior

Juegos vocales hablados y cantados

Compartir canciones

Relajación con voz e instrumentos

L’événement Atelier découverte « Voix, Sons, Corps » Frazé a été mis à jour le 2025-07-04 par OT DU PERCHE