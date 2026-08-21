Atelier découverte : Voyage Olfactif sonore, La mediathèque de Fégréac, Fégréac

Informations pratiques

Atelier découverte : Voyage Olfactif sonore Samedi 3 octobre, 10h30 La mediathèque de Fégréac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Atelier découverte :

« Voyage olfactif sonore »

Plonger au cœur de l’aromathérapie, embarquer pour un voyage au pays des odeurs au son de ma voix et des instruments (tambour océan, carillon, kalimba, tambours…). Véritable pause olfactive et bien-être proposée par Marie-Pierre Cruguel.

Dès 16 ans – sur inscription

La mediathèque de Fégréac 3 rue de l’Hôtel Denis, 44460 Fégréac Fégréac 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 11 83 80 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@fegreac.fr »}] parking

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