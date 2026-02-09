Atelier Découvrez la fabrication des fromages de chèvre et dégustez-les ! Celles-sur-Belle

Atelier Découvrez la fabrication des fromages de chèvre et dégustez-les !

1, Avenue de Niort Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Lors de cet atelier, les enfants comme les grands vont pouvoir s’initier à la fabrication des fromages de chèvre. Qu’est-ce que le caillé ? Comment moule-t-on les fromages ? Combien de temps faut-il pour fabriquer un fromage ? Formes, couleurs, saveurs… d’un fromage de chèvre à l’autre, c’est tout un univers qui se dévoile à nos cinq sens pour faire d’une dégustation un moment de plaisir. Venez découvrir ou redécouvrir nos fromages de chèvre qui font partie du patrimoine de la région, dont les célèbres Chabichou du Poitou AOP et Mothais sur Feuille AOC.

• Nombre de places limité, réservation indispensable au 05 49 16 67 16

• Durée 1h, à partir de 5 ans, 6 € par personne (les enfants doivent être accompagnés).

Ateliers réalisés en salle d’animation de la Maison des Fromages de Chèvre. Sur place boutique, exposition sur le patrimoine caprin du territoire. Il n’y a pas de chèvres ici ! .

