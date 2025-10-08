Atelier Découvrir et Transmettre la nature dans votre commune Essaimer aux jardins Périgueux

Atelier Découvrir et Transmettre la nature dans votre commune Essaimer aux jardins

Atelier Découvrir et Transmettre la nature dans votre commune Essaimer aux jardins Périgueux mercredi 8 octobre 2025.

Atelier Découvrir et Transmettre la nature dans votre commune Essaimer aux jardins

Périgueux Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08

Date(s) :
2025-10-08

Atelier de 2h30 pour les adultes désireux de raviver leur inspiration pour explorer et communiquer sur la nature de façon ludique et sensorielle.

Réservation obligatoire sur essaimerauxjardins@lilo.org ou au 06.31.51.41.66   .

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 063151416  essaimerauxjardins@lilo.org

English : Atelier Découvrir et Transmettre la nature dans votre commune Essaimer aux jardins

German : Atelier Découvrir et Transmettre la nature dans votre commune Essaimer aux jardins

Italiano :

Espanol : Atelier Découvrir et Transmettre la nature dans votre commune Essaimer aux jardins

L’événement Atelier Découvrir et Transmettre la nature dans votre commune Essaimer aux jardins Périgueux a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Communal de Périgueux