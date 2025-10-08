Atelier Découvrir et Transmettre la nature dans votre commune Essaimer aux jardins Périgueux

Atelier Découvrir et Transmettre la nature dans votre commune Essaimer aux jardins Périgueux mercredi 8 octobre 2025.

Périgueux Dordogne

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Atelier de 2h30 pour les adultes désireux de raviver leur inspiration pour explorer et communiquer sur la nature de façon ludique et sensorielle.

Réservation obligatoire sur essaimerauxjardins@lilo.org ou au 06.31.51.41.66 .

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 063151416 essaimerauxjardins@lilo.org

