Atelier « Découvrir et Transmettre la nature »

Mussidan Dordogne
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Atelier de 2h30 pour adultes désireux de raviver leur inspiration pour explorer et communiquer sur la nature de façon ludique et sensorielle. Réservation obligatoire 06.31.51.41.66 ou essaimerauxjardins@lilo.org
Essaimer aux jardins
A 14h
20€/pers. .
Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org
