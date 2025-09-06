Atelier « Découvrir et Transmettre la nature » Mussidan

Atelier de 2h30 pour adultes désireux de raviver leur inspiration pour explorer et communiquer sur la nature de façon ludique et sensorielle. Réservation obligatoire 06.31.51.41.66 ou essaimerauxjardins@lilo.org

Essaimer aux jardins

A 14h

20€/pers. .

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org

