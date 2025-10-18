« Atelier Découvrir et transmettre » Saint-Astier
« Atelier Découvrir et transmettre » Saint-Astier samedi 18 octobre 2025.
« Atelier Découvrir et transmettre »
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Présentation de livres, d’outils, jeux, idées de recettes de cuisine… Utilisation de l’espace public et de la rivière.
Durée 2h30, accessible à tous.
14h. Tarif 20 €/personne/demi-journée. Sur réservation avant le 15/10.
Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org
Atelier pour tout adulte désireux d’explorer et de communiquer sur la nature de façon ludique et sensorielle des activités reproductibles à transmettre, des savoirs ancestraux à partager !
Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org
English :
Presentation of books, tools, games, recipe ideas… Use of public spaces and the river.
Duration: 2h30, open to all.
14h. Price: ?20/person/half-day. Reservations required by 10/15.
Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org
German : « Atelier Découvrir et transmettre »
Vorstellung von Büchern, Werkzeugen, Spielen, Ideen für Kochrezepte… Nutzung des öffentlichen Raums und des Flusses.
Dauer: 2,5 Stunden, für alle zugänglich.
14h. Preis: 20 ?/Person/halber Tag. Auf Reservierung vor dem 15/10.
Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org
Italiano :
Presentazione di libri, strumenti, giochi, idee di ricette… Utilizzo degli spazi pubblici e del fiume.
Durata: 2h30, aperto a tutti.
14h. Prezzo: € 20/persona/mezza giornata. Prenotazione obbligatoria entro il 15/10.
Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org
Espanol : « Atelier Découvrir et transmettre »
Presentación de libros, herramientas, juegos, ideas de recetas… Utilización de los espacios públicos y del río.
Duración: 2h30, abierto a todos.
14h. Precio: 20 euros/persona/media jornada. Reserva obligatoria antes del 15/10.
Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org
L’événement « Atelier Découvrir et transmettre » Saint-Astier a été mis à jour le 2025-08-28 par Vallée de l’Isle en Périgord