« Atelier Découvrir et transmettre » Saint-Astier

« Atelier Découvrir et transmettre » Saint-Astier samedi 18 octobre 2025.

« Atelier Découvrir et transmettre »

Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Présentation de livres, d’outils, jeux, idées de recettes de cuisine… Utilisation de l’espace public et de la rivière.

Durée 2h30, accessible à tous.

14h. Tarif 20 €/personne/demi-journée. Sur réservation avant le 15/10.

Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org

Atelier pour tout adulte désireux d’explorer et de communiquer sur la nature de façon ludique et sensorielle des activités reproductibles à transmettre, des savoirs ancestraux à partager !

Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org

English :

Presentation of books, tools, games, recipe ideas… Use of public spaces and the river.

Duration: 2h30, open to all.

14h. Price: ?20/person/half-day. Reservations required by 10/15.

Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org

German : « Atelier Découvrir et transmettre »

Vorstellung von Büchern, Werkzeugen, Spielen, Ideen für Kochrezepte… Nutzung des öffentlichen Raums und des Flusses.

Dauer: 2,5 Stunden, für alle zugänglich.

14h. Preis: 20 ?/Person/halber Tag. Auf Reservierung vor dem 15/10.

Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org

Italiano :

Presentazione di libri, strumenti, giochi, idee di ricette… Utilizzo degli spazi pubblici e del fiume.

Durata: 2h30, aperto a tutti.

14h. Prezzo: € 20/persona/mezza giornata. Prenotazione obbligatoria entro il 15/10.

Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org

Espanol : « Atelier Découvrir et transmettre »

Presentación de libros, herramientas, juegos, ideas de recetas… Utilización de los espacios públicos y del río.

Duración: 2h30, abierto a todos.

14h. Precio: 20 euros/persona/media jornada. Reserva obligatoria antes del 15/10.

Essaimer aux Jardins 06 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org

