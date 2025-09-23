ATELIER DÉCOUVRIR LEBONCOIN Nozay
ATELIER DÉCOUVRIR LEBONCOIN
Cybercentre de Nozay Nozay Loire-Atlantique
Début : 2025-09-23 10:00:00
fin : 2025-09-23 12:00:00
2025-09-23
Venez vous y initier à l’informatique au Cybercentre !
Découvrez Leboncoin, application de petites annonces qui vous permet de vendre vos biens en ligne.
Tout public
Gratuit
Sur inscription .
Cybercentre de Nozay Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 44 40 97 cybercentre@cc-nozay.fr
English :
Come and try your hand at computing at the Cybercentre!
German :
Lassen Sie sich im Cybercenter in die Welt der Computer einführen!
Italiano :
Venite a cimentarvi con i computer al Cybercentre!
Espanol :
Ven a probar tu destreza con los ordenadores en el Cibercentro
