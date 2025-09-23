ATELIER DÉCOUVRIR LEBONCOIN Nozay

ATELIER DÉCOUVRIR LEBONCOIN Nozay mardi 23 septembre 2025.

ATELIER DÉCOUVRIR LEBONCOIN

Cybercentre de Nozay Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 10:00:00

fin : 2025-09-23 12:00:00

Date(s) :

2025-09-23

Venez vous y initier à l’informatique au Cybercentre !

Découvrez Leboncoin, application de petites annonces qui vous permet de vendre vos biens en ligne.

Tout public

Gratuit

Sur inscription .

Cybercentre de Nozay Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 44 40 97 cybercentre@cc-nozay.fr

English :

Come and try your hand at computing at the Cybercentre!

German :

Lassen Sie sich im Cybercenter in die Welt der Computer einführen!

Italiano :

Venite a cimentarvi con i computer al Cybercentre!

Espanol :

Ven a probar tu destreza con los ordenadores en el Cibercentro

L’événement ATELIER DÉCOUVRIR LEBONCOIN Nozay a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays Erdre Canal Forêt