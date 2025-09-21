Atelier : découvrir les archives Archives départementales La Rochelle

Atelier : découvrir les archives Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Archives départementales Charente-Maritime

Groupe de 10 personnes maximum pour les ateliers « découvrir les archives ». Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Atelier “Découvrir les archives” (groupe de 10 personnes)

Les Archives départementales vous proposent deux ateliers, animés par des archivistes, pour explorer des documents en lien avec le patrimoine architectural :

À 11h : Le bâtiment des Archives départementales et ses archives

À 14h : Découvrir les archives cadastrales

Rendez-vous sur place 5 minutes avant le début de chaque atelier.

️ Présentation en accès libre : “Quelques archives de l’architecture”

Salle de lecture — de 10h à 17h

DOE, devis estimatif, plan, APD, esquisse… Ces termes vous intriguent ?

Les Archives départementales vous proposent une présentation de documents originaux liés à l’architecture, du XVIIᵉ siècle à nos jours :

de La Rochelle à Jonzac,

de maisons aux châteaux,

d’églises aux phares,

de cinémas aux châteaux d’eau,

de fortifications jusqu’au Fort Boyard !

✨ Une attention particulière sera portée aux archives de la famille Ollivier, architectes saintongeais de 1890 à 1995.

Archives départementales 35 Rue François de Vaux de Foletier, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546451777 https://archives.charente-maritime.fr

Créées en 1796, Les Archives départementales sont aujourd’hui placées sous l’autorité conjointe des Présidents des Conseils départementaux et des préfets. Dès l’origine, elles doivent permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits et d’assurer la continuité de la gestion publique. Leur utilité s’étend à la documentation historique et à la recherche. Station de bus à 2 minutes à pied du site, Ligne Illico 3, arrêt EIGSI ou Maison de la Charente-Maritime

© ADCM