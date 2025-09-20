Atelier « Découvrir les archives de l’architecture en famille » Archives départementales du Var Draguignan

Atelier « Découvrir les archives de l’architecture en famille » Samedi 20 septembre, 14h00 Archives départementales du Var Var

Nombre de places limité – sur inscriptions uniquement par mail à ad83@var.fr

Découvrir des documents d’architectes conservés aux Archives départementales au travers de différents jeux.

Archives départementales du Var 660 boulevard Kennedy 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Archives départementales du Var