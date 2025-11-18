Atelier : Découvrir l’Intelligence artificielle Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Atelier : Découvrir l’Intelligence artificielle Jeudi 11 décembre, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T14:30:00 – 2025-12-11T16:00:00

Fin : 2025-12-11T14:30:00 – 2025-12-11T16:00:00

Cet atelier invite les participants à explorer l’univers en constante évolution de l’IA. À travers des démonstrations ludiques et interactives, découvrez comment ces technologies transforment notre quotidien et laissez-vous surprendre par les possibilités créatives et étonnantes qu’elles offrent. Une première approche idéale pour éveiller curiosité et esprit critique.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Familiarisez vous avec les outils d’Intelligence artificielle pour faciliter certaines tâches du quotidien. réalité virtuelle

AI @ Canva