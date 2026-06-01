Atelier d’écriture · intergénérationnel · « Prenons la parole ! », Hôtel Pasteur, Rennes

Atelier d’écriture · intergénérationnel · « Prenons la parole ! » Mercredi 10 juin, 14h00 Hôtel Pasteur Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Les ateliers seront répartis en 3 groupes et consisteront à prendre la parole par l’écriture et se raconter en lien avec son quartier, son environnement, ses habitants.

Il se destine à 10-12 participant·e·s par atelier et contribue à mêler les regards, à partager une expérience, à se rencontrer :

– le vendredi 5 juin de 14h à 16h destiné aux femmes

– le mercredi 10 juin de 10h à 14h destiné à un public intergénérationnel/intrafamilial (ex père-fille, grand-parent/petits enfants, frère et sœur…) il s’agira de mêler les regards des plus jeunes et des plus anciens, à transmettre une expérience pour les plus âgés et à interroger et bousculer les regards pour les plus jeunes

– le vendredi 12 juin de 14h à 16h destiné à tout public

Durant l’atelier, chaque participant·e se racontera à travers un témoignage réel et/ou fictif mettant en lumière un aspect de soi dans un moment de vie dans son quartier (une habitude, un repère, une apparence, une odeur, une recette, une couleur, un son, l’architecture, un détail, un souvenir, un événement, une rencontre, l’isolement…).

Ce projet convoque la part intime de chacun, confrontant récits de vie et imaginaires, vécus et projections.

Réservation obligatoire en adhérent à l’association

Tarif libre et conscient à la fin de l’atelier

Ewa Kraska est autrice, metteuse en scène et directrice de la compagnie itek. Nouvellement installée dans le quartier du Thabor à Rennes, elle développe une démarche artistique ancrée en France (Métropole et Guyane) et à l’International (Pologne, Suisse et Japon). Sensible aux parcours entre norme et marge, son travail interroge en profondeur le rapport à soi, à l’autre et à l’intime en mêlant écriture théâtrale, témoignages et imaginaires.

Ewa a écrit et mis en scène plus de 10 spectacles pluridisciplinaires. En 2012, elle reçoit le prix de la mise en scène au Festival International de Radom (Pologne) pour son premier spectacle “En attendant le Nobel” inspiré de la vie et des écrits de Witold Gombrowicz. Grâce à une bourse d’artiste de la Ville de Genève, elle poursuit son travail par l’écriture de sa trilogie Gombrowicz saluée par la critique.

Actuellement, Ewa travaille sur la diffusion de ses spectacles “Artaud-Passion” sur le poète Antonin Artaud joué déjà plus de 100 fois en France, « D’ici aussi la vue peut être magnifique » dispositif original d’écritures renouvelées dans les musées à partir de regards recueillis dans le cadre d’ateliers et la création de « La Goélette », spectacle conçu à partir de 25 témoignages d’habitants guyanais sur leur processus d’intégration, leurs portraits et les paysages migratoires.

Ewa intervient également dans des maisons de quartiers, centres psychiatriques, Sciences Po et universités à travers des ateliers d’écriture théâtrale et Master Class sur la dramaturgie du spectacle vivant. Elle anime notamment l’atelier « Les écritures intimes, comment se raconter » à partir de janvier 2026 à l’Université Rennes 2 en Arts du Spectacle Vivant.

Hôtel Pasteur 2 Place Pasteur, Rennes, France Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0698018338 »}, {« type »: « email », « value »: « itek@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-itek »}]

Écrire et partager un récit de vie sur son quartier théâtre écriture

itek