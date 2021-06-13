Atelier d’écriture ️

Bonneuil-en-Valois Oise

Vous aimez écrire des histoires ou êtes curieux de découvrir cette activité ?

Que vous soyez débutant ou écrivant confirmé, cet atelier d’écriture ludique est fait pour vous !

Dans une ambiance bienveillante, autour d’un thé ou d’un café, venez jouer avec les mots, explorer votre imaginaire et cultiver votre créativité. Au fil de jeux d’écriture variés et inspirants, embarquez pour un voyage dans le monde imaginaire, dans les souvenirs ou les ressentis.

Participer à un atelier d’écriture, c’est l’occasion d’écrire sans enjeu, juste pour le plaisir, et de se surprendre soi-même !

️ Quand Samedi 17 janvier 2026 à 10 heures

Où Bonneuil-en-Valois

⏳ Durée Deux heures

Pour qui Adultes débutants ou confirmés (dès 16 ans).

Matériel Pensez à apporter un cahier ou un bloc-notes ainsi que votre crayon fétiche !

⚠️ Places limitées 8 participants maximum

Tarif

• Inscription solo 25 €/personne

• Inscription en duo 20 €/personne

Moyens de paiement acceptés carte bancaire ou espèces

Inscription https://www.lereveildesmots.fr

Infos 06.13.21.82.11

Bonneuil-en-Valois 60123 Oise Hauts-de-France +33 6 13 21 82 11

English :

Do you enjoy writing stories, or are you curious to discover this activity?

Whether you’re a beginner or an experienced writer, this fun writing workshop is for you!

In a friendly atmosphere, over a cup of tea or coffee, come and play with words, explore your imagination and cultivate your creativity. Through a variety of inspiring writing games, embark on a journey into the world of the imagination, memories and feelings.

Taking part in a writing workshop is an opportunity to write with nothing at stake, just for fun, and to surprise yourself!

?? When: Saturday, January 17, 2026 at 10 a.m

? Where Bonneuil-en-Valois

? Duration Two hours

? For whom ? Adults, beginners or advanced (from age 16).

? Equipment: Remember to bring a notebook or notepad and your favorite pencil!

?? Limited places: 8 participants maximum

? Price

? solo registration: 25 ?/person

? duo registration: 20 ?/person

? Accepted means of payment: credit card or cash

? Registration https://www.lereveildesmots.fr

? Info 06.13.21.82.11

