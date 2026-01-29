Atelier d’écriture 14 ans et plus Théâtre de la Manufacture Nancy
Atelier d’écriture 14 ans et plus Théâtre de la Manufacture Nancy dimanche 22 mars 2026.
Atelier d’écriture 14 ans et plus
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Atelier d’écriture avec Romane Nicolas, autrice de Panique.
Romane Nicolas est une autrice et performeuse en quête du biopouvoir qui lui a été dérobé. Issue du département d’écriture dramatique de l’ENSATT, elle est publiée chez Esse que, Théâtrales, Solitaires intempestifs et diverses autres maisons. Elle est la co-fondatrice du Pôticha éditions. Elle est également dramaturge, pédagogue et bio-hackeuse.
Dès 14 ans.
Dès 14 ans.
English :
Writing workshop with Romane Nicolas, author of Panique.
Romane Nicolas is an author and performer in search of the biopower that was stolen from her. A graduate of ENSATT?s playwriting department, she has been published by Esse que, Théâtrales, Solitaires intempestifs and many others. She is co-founder of Pôticha éditions. She is also a playwright, teacher and bio-hacker.
Ages 14 and up.
Book online, by phone or e-mail.
