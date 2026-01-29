Atelier d’écriture 14 ans et plus Théâtre de la Manufacture Nancy

Atelier d’écriture 14 ans et plus

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 12:00:00

2026-03-22

Atelier d’écriture avec Romane Nicolas, autrice de Panique.

Romane Nicolas est une autrice et performeuse en quête du biopouvoir qui lui a été dérobé. Issue du département d’écriture dramatique de l’ENSATT, elle est publiée chez Esse que, Théâtrales, Solitaires intempestifs et diverses autres maisons. Elle est la co-fondatrice du Pôticha éditions. Elle est également dramaturge, pédagogue et bio-hackeuse.

Dès 14 ans.

Dès 14 ans.

Réservation en ligne, par téléphone ou par mail.

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

English :

Writing workshop with Romane Nicolas, author of Panique.

Romane Nicolas is an author and performer in search of the biopower that was stolen from her. A graduate of ENSATT?s playwriting department, she has been published by Esse que, Théâtrales, Solitaires intempestifs and many others. She is co-founder of Pôticha éditions. She is also a playwright, teacher and bio-hacker.

Ages 14 and up.

Book online, by phone or e-mail.

