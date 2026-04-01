Atelier d’écriture à la Basilique Sainte-Jeanne d’Arc rue Bois Chenu Domrémy-la-Pucelle

Atelier d’écriture à la Basilique Sainte-Jeanne d’Arc

rue Bois Chenu Basilique Sainte-Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

À la Basilique Sainte-Jeanne d’Arc, lieu emblématique du patrimoine de l’Ouest Vosgien, participez à un atelier d’écriture insolite et accessible à tous.

Prenez le temps d’observer, de vous imprégner de l’atmosphère du lieu, de vous poser et de laisser l’inspiration guider vos mots. Accompagné de propositions simples et ludiques, chacun est invité à écrire librement dans une ambiance apaisante et conviviale.

Places limitées de 3 à 8 personnes.

RDV devant la Basilique Sainte-Jeanne d’Arc à Domremy-la-Pucelle

Conditions d’accueil tout le matériel est fourni pour cet atelier.

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des VosgesAdultes

12 .

rue Bois Chenu Basilique Sainte-Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Basilique Sainte-Jeanne d?Arc, an emblematic heritage site in the western Vosges, take part in an unusual writing workshop open to all.

Take time to observe, soak up the atmosphere of the place, settle down and let inspiration guide your words. Accompanied by simple, playful suggestions, everyone is invited to write freely in a soothing, friendly atmosphere.

Places limited: 3 to 8 people.

RDV in front of the Basilique Sainte-Jeanne d’Arc in Domremy-la-Pucelle

Welcoming conditions: all materials are provided for this workshop.

Reservations required with the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges

L’événement Atelier d’écriture à la Basilique Sainte-Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle a été mis à jour le 2026-03-27 par OT DE L’OUEST DES VOSGES