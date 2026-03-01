Atelier d’écriture à la bibliothèque d’Auzon Bibliothèque municipale d’Auzon Auzon
Atelier d’écriture à la bibliothèque d’Auzon Bibliothèque municipale d’Auzon Auzon samedi 7 mars 2026.
Atelier d’écriture à la bibliothèque d’Auzon
Bibliothèque municipale d’Auzon 4 rue des écoles Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Découvrez l’écriture avec Christina de l’association Le Coffre à Histoires en partenariat avec les artistes de Cie l’arrachée belle.
.
Bibliothèque municipale d’Auzon 4 rue des écoles Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 63 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover writing with Christina from the association Le Coffre à Histoires in partnership with the artists of Cie l’arrachée belle.
L’événement Atelier d’écriture à la bibliothèque d’Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne