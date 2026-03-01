Atelier d’écriture à la bibliothèque d’Auzon Bibliothèque municipale d’Auzon Auzon

Atelier d’écriture à la bibliothèque d’Auzon

Bibliothèque municipale d’Auzon 4 rue des écoles Auzon Haute-Loire

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:30:00

2026-03-07

Découvrez l’écriture avec Christina de l’association Le Coffre à Histoires en partenariat avec les artistes de Cie l’arrachée belle.

Discover writing with Christina from the association Le Coffre à Histoires in partnership with the artists of Cie l’arrachée belle.

