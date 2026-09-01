Atelier d’écriture à la Cense des Possibles Cense des Possibles Darcey

Informations pratiques

Darcey

Atelier d’écriture à la Cense des Possibles

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2027-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Grâce à des exercices faciles et amusants nous vous proposons tous les 3èmes mardis du mois d’exercer votre plume en jouant avec les mots. Les ateliers d’écriture permettent à chacun d’utiliser sa créativité et son imagination.

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture à la Cense des Possibles

L’événement Atelier d’écriture à la Cense des Possibles Darcey a été mis à jour le 2026-08-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)