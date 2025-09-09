Atelier d’écriture à la chapelle Saint-Clément Vallons-de-l’Erdre

Début : 2025-09-09 14:00:00

fin : 2025-09-09 16:30:00

2025-09-09

Les bibliothèques de Vallons-de-l’Erdre et le Pin proposent des animations dans le cadre d’une histoire La Quête de l’Eau d’ici

Cet atelier d’écriture aura lieu à la chapelle Saint-Clément de Saint-Sulpice-des-Landes. Elle se situe en pleine campagne, sur un terrain humide, au bord d’une mare. Quoi de mieux, installé sous le porche, pour participer à un atelier d’écriture ludique et créative! L’atelier, animé par Florence Laplace, bibliothécaire, invitera les participants à revisiter les légendes locales sur le thème de l’eau.

Prévoyez crayon et papier ainsi que votre chaise ou tabouret.

Rendez-vous à la bibliothèque de Saint-Mars-la-Jaille à 13h40 pour organiser un co-voiturage OU à 14h à la chapelle Saint-Clément .

