Atelier d’écriture A la découverte du Haïku Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch

Atelier d’écriture A la découverte du Haïku

Mercredi 15 avril 2026 de 10h à 12h. Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Réservez votre place pour l’atelier d’écriture À la découverte du haïku , animé par l’équipe de la bibliothèque municipale !

Un haïku est un court poème japonais apparu au XVIIème siècle dont la structure est fixe. Cette forme particulière, associée aux thèmes abordés et à la méditation contemplative qui s’en dégage, en fait un art poétique unique au sein de la tradition littéraire mondiale. Lors de cet atelier, les jeunes poètes découvriront l’art du haïku qui capture un instant, une émotion ou encore un détail de la nature. Un moment créatif et sensible pour apprivoiser les mots autrement !



Durée 2h

De 8 à 12 ans

Entrée gratuite, sur inscription (12 enfants max)



Une animation qui entre dans le cadre de la programmation Escales au Japon ! .

Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Reserve your place for the Discovering haiku writing workshop, led by the municipal library team!

L’événement Atelier d’écriture A la découverte du Haïku Allauch a été mis à jour le 2026-03-24 par Maison du Tourisme d’Allauch