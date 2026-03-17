Atelier d’écriture à la galerie Art Points de Vue Rue de la Barbacane Lauzerte

Atelier d’écriture à la galerie Art Points de Vue

Rue de la Barbacane Espace Point de Vue Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez participer à l’atelier d’écriture organisé par la galerie Art Points de Vue

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Rue de la Barbacane Espace Point de Vue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 52 96 90 14 artpointsdevue@gmail.com

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English :

Come and take part in the writing workshop organized by the gallery Art Points de Vue

L’événement Atelier d’écriture à la galerie Art Points de Vue Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy