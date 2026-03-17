Atelier d’écriture à la galerie Art Points de Vue Rue de la Barbacane Lauzerte
Atelier d’écriture à la galerie Art Points de Vue Rue de la Barbacane Lauzerte vendredi 29 mai 2026.
Atelier d’écriture à la galerie Art Points de Vue
Rue de la Barbacane Espace Point de Vue Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez participer à l’atelier d’écriture organisé par la galerie Art Points de Vue
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Rue de la Barbacane Espace Point de Vue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 52 96 90 14 artpointsdevue@gmail.com
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English :
Come and take part in the writing workshop organized by the gallery Art Points de Vue
L’événement Atelier d’écriture à la galerie Art Points de Vue Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy