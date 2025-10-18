Atelier d’écriture à la Librairie Calligramme Cahors

Atelier d’écriture à la Librairie Calligramme Cahors samedi 18 octobre 2025.

Atelier d’écriture à la Librairie Calligramme

75 Rue du Maréchal Joffre Cahors Lot

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-10-18 19:00:00

2025-10-18

Vous avez rendez-vous le jeudi 18 octobre à partir de 19h avec Lauriane Beucher pour le prochain atelier d’écriture chez Calligramme !

Avec ses exercices sur mesure, Lauriane vous accompagnera vers le fabuleux monde de l’écriture créative.

Venez échanger dans la bienveillance vos écrits et pourquoi pas, trouver l’inspiration qu’il vous manque pour votre prochain livre.

75 Rue du Maréchal Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44 felicity.s@librairiecalligramme.fr

English :

Join Lauriane Beucher on Thursday October 18 from 7pm for the next Calligramme writing workshop!

With her tailor-made exercises, Lauriane will guide you into the fabulous world of creative writing.

Come and share your writings in a friendly atmosphere, and why not find the inspiration you need for your next book.

German :

Am Donnerstag, den 18. Oktober ab 19 Uhr findet der nächste Schreibworkshop mit Lauriane Beucher bei Calligramme statt!

Mit ihren maßgeschneiderten Übungen wird Lauriane Sie in die fabelhafte Welt des kreativen Schreibens begleiten.

Tauschen Sie sich wohlwollend über Ihre Texte aus und finden Sie vielleicht die Inspiration, die Ihnen für Ihr nächstes Buch fehlt.

Italiano :

Unitevi a Lauriane Beucher giovedì 18 ottobre dalle 19.00 per il prossimo laboratorio di scrittura Calligramme!

Con i suoi esercizi su misura, Lauriane vi guiderà nel favoloso mondo della scrittura creativa.

Venite a condividere i vostri scritti in un’atmosfera amichevole e, perché no, a trovare l’ispirazione necessaria per il vostro prossimo libro.

Espanol :

Únase a Lauriane Beucher el jueves 18 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el próximo taller de escritura Calligramme

Con sus ejercicios a medida, Lauriane le guiará en el fabuloso mundo de la escritura creativa.

Venga a compartir sus escritos en un ambiente cordial y, por qué no, a encontrar la inspiración que necesita para su próximo libro.

