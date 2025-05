Atelier d’écriture à la librairie de Bellême – Librairie du Coté de Bellême Bellême, 19 mai 2025 14:00, Bellême.

Orne

Atelier d’écriture à la librairie de Bellême Librairie du Coté de Bellême 8 bis Boulevard Bansard des Bois Bellême Orne

Début : 2025-05-19 14:00:00

fin : 2025-05-19 18:00:00

2025-05-19

Une séance à la librairie « Du Côté de Bellême ».

Autour du récent roman de Maylis de Kerangal, Jour de Ressac (Verticales Gallimard), avec une proposition d’écriture inspirée de l’ouvrage. Ou comment revisiter des lieux, à l’image de cette extraordinaire déambulation de la narratrice dans la ville du Havre.

Inscriptions au 06 17 15 21 27 (Béatrice Limon) ou auprès de la librairie, 8bis, boulevard Bansard des Bois. Huit participants maximum.

Sur réservation uniquement. Payant.

Librairie du Coté de Bellême 8 bis Boulevard Bansard des Bois

Bellême 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

English : Atelier d’écriture à la librairie de Bellême

A session at the « Du Côté de Bellême » bookshop.

Around Maylis de Kerangal’s recent novel Jour de Ressac (Verticales Gallimard), with a writing proposal inspired by the book. Or how to revisit places, like the narrator’s extraordinary wanderings through the city of Le Havre.

Registration on 06 17 15 21 27 (Béatrice Limon) or at the bookshop, 8bis, boulevard Bansard des Bois. Maximum eight participants.

By reservation only. Charges apply.

German :

Eine Sitzung in der Buchhandlung « Du Côté de Bellême ».

Rund um den jüngsten Roman von Maylis de Kerangal, Jour de Ressac (Verticales Gallimard), mit einem Schreibvorschlag, der sich an dem Buch orientiert. Oder wie man Orte erneut besucht, wie bei dieser außergewöhnlichen Wanderung der Erzählerin durch die Stadt Le Havre.

Anmeldungen unter 06 17 15 21 27 (Béatrice Limon) oder in der Buchhandlung, 8bis, boulevard Bansard des Bois. Maximal acht Teilnehmer.

Nur nach vorheriger Anmeldung. Kostenpflichtig.

Italiano :

Una sessione presso la libreria « Du Côté de Bellême ».

Intorno al recente romanzo Jour de Ressac di Maylis de Kerangal (Verticales Gallimard), con una proposta di scrittura ispirata al libro. Oppure come rivisitare i luoghi, come lo straordinario vagabondaggio del narratore nella città di Le Havre.

Iscrizioni allo 06 17 15 21 27 (Béatrice Limon) o presso la libreria, 8bis, boulevard Bansard des Bois. Massimo otto partecipanti.

Solo su prenotazione. Si applicano le tariffe.

Espanol :

Una sesión en la librería « Du Côté de Bellême ».

En torno a la reciente novela de Maylis de Kerangal, Jour de Ressac (Verticales Gallimard), con una propuesta de escritura inspirada en el libro. O cómo revisitar lugares, como el extraordinario paseo del narrador por la ciudad de Le Havre.

Inscripciones en el 06 17 15 21 27 (Béatrice Limon) o en la librería, 8bis, boulevard Bansard des Bois. Máximo ocho participantes.

Sólo con reserva previa. Coste adicional.

