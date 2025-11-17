Atelier d’écriture à la librairie de Bellême Librairie du Coté de Bellême Bellême
Atelier d’écriture à la librairie de Bellême Librairie du Coté de Bellême Bellême lundi 17 novembre 2025.
Atelier d’écriture à la librairie de Bellême
Librairie du Coté de Bellême 8 bis Boulevard Bansard des Bois Bellême Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17 14:15:00
fin : 2025-11-17 16:15:00
Date(s) :
2025-11-17
Une séance à la librairie Du Côté de Bellême . .
Librairie du Coté de Bellême 8 bis Boulevard Bansard des Bois Bellême 61130 Orne Normandie +33 6 03 99 08 07
English : Atelier d’écriture à la librairie de Bellême
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier d’écriture à la librairie de Bellême Bellême a été mis à jour le 2025-11-12 par CdC des Collines du Perche Normand