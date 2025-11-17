Atelier d’écriture à la librairie de Bellême Librairie du Coté de Bellême Bellême
Atelier d’écriture à la librairie de Bellême Librairie du Coté de Bellême Bellême lundi 17 novembre 2025.
Atelier d’écriture à la librairie de Bellême
Librairie du Coté de Bellême 8 bis Boulevard Bansard des Bois Bellême Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17 14:00:00
fin : 2025-11-17 16:00:00
Date(s) :
2025-11-17
Une séance à la librairie Du Côté de Bellême . .
Librairie du Coté de Bellême 8 bis Boulevard Bansard des Bois Bellême 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr
English : Atelier d’écriture à la librairie de Bellême
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier d’écriture à la librairie de Bellême Bellême a été mis à jour le 2025-10-29 par CdC des Collines du Perche Normand