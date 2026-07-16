Atelier d’écriture à la Médiathèque de Baziège, Médiathèque Baziège, Baziège

Informations pratiques

Atelier d’écriture à la Médiathèque de Baziège Samedi 18 juillet, 10h00 Médiathèque Baziège Haute-Garonne

Participation gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00

L’atelier d’écriture de la médiathèque de Baziège

revient le samedi 18 juillet à 10 heures,

avant une pause estivale.

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Tout public à partir de 9 ans – sur inscription (mediatheque@ville-baziege.fr – 05.61.81.00.52)

Médiathèque Baziège 31450 Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.81.00.52 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-baziege.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque@ville-baziege.fr »}]

L’atelier d’écriture de la médiathèque de Baziège revient le samedi 18 juillet à 10 heures, avant une pause estivale. Sur inscription à partir de 9 ans.

mediathèque baziege