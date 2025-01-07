Atelier d’écriture à la Médiathèque de Gramat Gramat

102, Rue de l’Atelier Gramat Lot

L’atelier d’écriture est libre et ouvert à tous

L’atelier d’écriture est libre et ouvert à tous. On y écrit des histoires, des récits, des contes, des poèmes…Les productions sont lues à voix haute. Les jeux autour des mots y ont également leur place. L’atelier est encadré par les participants qui le souhaitent, à tour de rôle.

Pour adultes. Réservation conseillée. .

102, Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63 bibliothèque@gramat.fr

The writing workshop is free and open to all

Die Schreibwerkstatt ist frei und offen für alle

Il laboratorio di scrittura è gratuito e aperto a tutti

El taller de escritura es gratuito y está abierto a todos

