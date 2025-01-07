Atelier d’écriture à la Médiathèque de Gramat Gramat
Atelier d’écriture à la Médiathèque de Gramat Gramat mardi 7 janvier 2025.
Atelier d’écriture à la Médiathèque de Gramat
102, Rue de l’Atelier Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-01-07 14:00:00
fin : 2025-01-07 17:00:00
Date(s) :
2025-01-07 2025-02-04 2025-03-04 2025-09-02
L’atelier d’écriture est libre et ouvert à tous
L’atelier d’écriture est libre et ouvert à tous. On y écrit des histoires, des récits, des contes, des poèmes…Les productions sont lues à voix haute. Les jeux autour des mots y ont également leur place. L’atelier est encadré par les participants qui le souhaitent, à tour de rôle.
Pour adultes. Réservation conseillée. .
102, Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63 bibliothèque@gramat.fr
English :
The writing workshop is free and open to all
German :
Die Schreibwerkstatt ist frei und offen für alle
Italiano :
Il laboratorio di scrittura è gratuito e aperto a tutti
Espanol :
El taller de escritura es gratuito y está abierto a todos
L’événement Atelier d’écriture à la Médiathèque de Gramat Gramat a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée de la Dordogne