Atelier d’écriture à la médiathèque de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

Atelier d’écriture à la médiathèque de Montcuq

6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-09-27 2025-10-25 2025-11-22 2025-12-20

Animé par Maryse Vaugarny, cet atelier propose de découvrir l’écriture sous toutes ses formes nouvelle, poésie, récit

Animé par Maryse Vaugarny, cet atelier propose de découvrir l’écriture sous toutes ses formes nouvelle, poésie, récit. Les participants explorent les procédés littéraires à travers des propositions créatives et un temps d’écriture individuel. Accessible aux débutants comme aux confirmés, il invite à travailler l’imaginaire, les images et la poésie d’un texte. .

Led by Maryse Vaugarny, this workshop introduces participants to all forms of writing: short stories, poetry, narrative, etc

Dieser von Maryse Vaugarny geleitete Workshop bietet die Möglichkeit, das Schreiben in all seinen Formen zu entdecken: Kurzgeschichte, Poesie, Erzählung

Condotto da Maryse Vaugarny, questo laboratorio è un’occasione per scoprire la scrittura in tutte le sue forme: racconti, poesia, narrativa, ecc

Dirigido por Maryse Vaugarny, este taller es una oportunidad para descubrir la escritura en todas sus formas: cuentos, poesía, narrativa, etc

