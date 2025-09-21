Atelier d’écriture à la plume Labastide-Marnhac
Atelier d’écriture à la plume Labastide-Marnhac dimanche 21 septembre 2025.
Atelier d’écriture à la plume
149 rue de l’église Labastide-Marnhac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Un atelier pour découvrir l’art de l’écriture à la plume.
Un atelier pour découvrir l’art de l’écriture à la plume. .
149 rue de l’église Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie
English :
A workshop to discover the art of penmanship.
German :
Ein Workshop, um die Kunst des Schreibens mit der Feder zu entdecken.
Italiano :
Un laboratorio per scoprire l’arte di scrivere con la penna.
Espanol :
Un taller para descubrir el arte de escribir con bolígrafo.
L’événement Atelier d’écriture à la plume Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Cahors Vallée du Lot