Atelier d’écriture à la plume Labastide-Marnhac

Atelier d’écriture à la plume

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Un atelier pour découvrir l’art de l’écriture à la plume.

149 rue de l’église Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie

English :

A workshop to discover the art of penmanship.

German :

Ein Workshop, um die Kunst des Schreibens mit der Feder zu entdecken.

Italiano :

Un laboratorio per scoprire l’arte di scrivere con la penna.

Espanol :

Un taller para descubrir el arte de escribir con bolígrafo.

