Atelier d’écriture à Léognan Écrire, etc. Léognan

Atelier d’écriture à Léognan Écrire, etc. Léognan lundi 15 septembre 2025.

Atelier d’écriture à Léognan

Écrire, etc. 7 Rue des Platanes Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-15

Date(s) :

2025-09-15

Vous aimez jouer avec les mots ? Vous désirez cultiver votre imagination, réveiller votre inspiration ?

Vous n’avez besoin que d’un stylo pour venir participer à cet atelier et (re)découvrir le plaisir d’oser vos propres paroles.

Nul besoin d’être expert-e en écriture, venez avec vos mots et vos souvenirs (réels ou imaginaires), je me charge du reste. Bienvenue en écriture autour de ma grande table.

Inscription et renseignements par téléphone .

Écrire, etc. 7 Rue des Platanes Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 90 16 56

English : Atelier d’écriture à Léognan

German : Atelier d’écriture à Léognan

Italiano :

Espanol : Atelier d’écriture à Léognan

L’événement Atelier d’écriture à Léognan Léognan a été mis à jour le 2025-09-05 par Sud Bordeaux Tourisme