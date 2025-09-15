Atelier d’écriture à Léognan Écrire, etc. Léognan
Atelier d’écriture à Léognan
Écrire, etc. 7 Rue des Platanes Léognan Gironde
Début : 2025-09-15
fin : 2025-09-15
2025-09-15
Vous aimez jouer avec les mots ? Vous désirez cultiver votre imagination, réveiller votre inspiration ?
Vous n’avez besoin que d’un stylo pour venir participer à cet atelier et (re)découvrir le plaisir d’oser vos propres paroles.
Nul besoin d’être expert-e en écriture, venez avec vos mots et vos souvenirs (réels ou imaginaires), je me charge du reste. Bienvenue en écriture autour de ma grande table.
Inscription et renseignements par téléphone .
Écrire, etc. 7 Rue des Platanes Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 90 16 56
