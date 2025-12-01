Atelier d’écriture à Marminiac

1244 route des Combes Lieu-dit Bénauge Marminiac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 21:30:00

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20

Un atelier d’écriture… enregistré pour la radio belge.

Voici ce que propose Pascale Tison dans un stage en deux temps

Associer le jeu et le plaisir de l’écriture, nourrir le regard sur soi à travers des textes courts, autour de thèmes, de débuts de phrase, d’évocations, lire ensemble, pour finalement enregistrer au micro chacun des textes qui seront montés et diffusés à la radio (Par Ouï-dire sur la Première à la RTBF).

Voici le menu d’un stage d’écriture et d’écoute.

Un atelier d’écriture… enregistré pour la radio belge.

Voici ce que propose Pascale Tison dans un stage en deux temps

Associer le jeu et le plaisir de l’écriture, nourrir le regard sur soi à travers des textes courts, autour de thèmes, de débuts de phrase, d’évocations, lire ensemble, pour finalement enregistrer au micro chacun des textes qui seront montés et diffusés à la radio (Par Ouï-dire sur la Première à la RTBF).

Voici le menu d’un stage d’écriture et d’écoute. .

1244 route des Combes Lieu-dit Bénauge Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 88 01 62 68 contac@cheminsdelapaix.com

English :

A writing workshop? recorded for Belgian radio.

Here’s what Pascale Tison proposes in a two-part workshop

Combine playfulness and the pleasure of writing, nourish your self-examination through short texts, based on themes, sentence beginnings and evocations, read together, and finally record each of the texts with a microphone, which will be edited and broadcast on the radio (Par Ouï-dire on RTBF Première).

Here’s the menu for a writing and listening workshop.

L’événement Atelier d’écriture à Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Cazals-Salviac