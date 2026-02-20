Atelier d’écriture à Niort Niort
Atelier d’écriture à Niort Niort samedi 7 mars 2026.
Niort Deux-Sèvres
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 13:00:00
2026-03-07 2026-03-14
ECRIRE, pourquoi pas vous ?
Venez partager le plaisir d’écrire, en explorant l’autobiographie, la fiction, l’écriture poétique, les jeux d’écriture etc.
Public ado adulte
Horaire 10h 13h 14h 17h
Lieu communiqué à l’inscription .
Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 34 95 67 atelier.entre.parentheses79@gmail.com
