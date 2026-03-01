Atelier d’écriture Ac{corps}dons-nous Vallons-de-l’Erdre
Atelier d’écriture Ac{corps}dons-nous Vallons-de-l’Erdre lundi 9 mars 2026.
Atelier d’écriture Ac{corps}dons-nous
2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-03-09 14:30:00
2026-03-09
Un atelier ludique pour jouer avec les mots et explorer le corps et ses décors comme territoire d’expression.
Ouvert à tous, dès 15 ans, sans pré-requis, limité à 10 personnes. .
2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 92 79 74
English :
A playful workshop to play with words and explore the body and its scenery as a territory for expression.
