Atelier d’écriture Ac{corps}dons-nous Vallons-de-l’Erdre

Atelier d’écriture Ac{corps}dons-nous

2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-09 14:30:00

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Un atelier ludique pour jouer avec les mots et explorer le corps et ses décors comme territoire d’expression.

Ouvert à tous, dès 15 ans, sans pré-requis, limité à 10 personnes. .

2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 92 79 74

English :

A playful workshop to play with words and explore the body and its scenery as a territory for expression.

