Atelier d’écriture ados et adultes Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Atelier d’écriture ados et adultes

Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-02-28 15:30:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Éveillez votre créativité avec l’atelier d’écriture de Floriane Drune

Plongez au cœur de la création littéraire avec l’autrice et animatrice Floriane Drune lors d’un atelier d’écriture convivial à la Médiathèque Joseph Rousse, à La Plaine-sur-Mer.

Cet atelier, qui fait partie du programme du Festival Errances, est ouvert à tous les curieux de mots débutants comme habitués du papier -, propose un moment privilégié pour laisser libre cours à son imaginaire, expérimenter de nouvelles formes d’expression et découvrir le plaisir d’écrire en groupe.

Au programme:

L’atelier d’écriture conçu comme un véritable voyage intérieur. Explorez votre imaginaire à travers la chanson, le slam ou la lecture, et laissez libre cours à votre créativité.

À travers des jeux littéraires, des propositions créatives et des échanges bienveillants, Floriane Drune accompagne pas à pas les participants pour faire émerger des textes surprenants, touchants ou simplement joyeux.

L’objectif explorer, s’amuser, prendre confiance, et repartir avec l’envie de continuer à écrire.

Une restitution publique des textes créés aura lieu à la fin de la séance.

Infos pratiques

Public ados et adultes

Durée 2h

Entrée: gratuit sur réservation

Que vous souhaitiez débloquer votre plume, trouver l’inspiration ou simplement vivre un moment culturel enrichissant, cet atelier est une belle occasion de vous offrir une parenthèse créative au cœur de la médiathèque.

Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

English :

Awaken your creativity with Floriane Drune?s writing workshop

