Atelier d’écriture ados et adultes Keroulas Saint-Pol-de-Léon
Atelier d’écriture ados et adultes Keroulas Saint-Pol-de-Léon mercredi 11 mars 2026.
Atelier d’écriture ados et adultes
Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 15:00:00
fin : 2026-03-11 16:00:00
Date(s) :
2026-03-11 2026-03-25
Venez rejoindre Salomé qui vous propose de partager un bon moment autour de l’écriture.
Dès 14 ans. Sur inscription. .
Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
English : Atelier d’écriture ados et adultes
