Atelier d’écriture ados et adultes

Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-25

Venez rejoindre Salomé qui vous propose de partager un bon moment autour de l’écriture.

Dès 14 ans. Sur inscription. .

Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture ados et adultes

L’événement Atelier d’écriture ados et adultes Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-02-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX