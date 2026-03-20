Atelier d’écriture adulte À vos stylos ! CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
Atelier d’écriture adulte À vos stylos ! CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure mardi 21 avril 2026.
Atelier d’écriture adulte À vos stylos !
CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Stimulez votre imaginaire grâce à une introduction aux expositions Femmes du port et Fragment accompagné par une médiatrice du CIAP, puis suivez un atelier d’écriture avec Laurent Platero, auteur de reportages et micronouvelles. Envie d’entrer dans le monde vertigineux de l’écriture ? Alors prenez votre plus beau stylo et laissez-vous porter !
À partir de 15 ans. Sur inscription. Nombre de places limité. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Atelier d’écriture adulte À vos stylos !
L’événement Atelier d’écriture adulte À vos stylos ! Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque