Atelier d’écriture adulte Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Atelier d’écriture adulte

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Oubliez, les belles écritures, les règles de grammaires ou d’orthographe ! Venez vous amuser avec les mots dans une ambiance joyeuse, conviviale et bienveillante.

Que vous soyez assidus ou que vous veniez occasionnellement, merci d’informer Priscille de votre venue par mail tifildenylon@yahoo.fr .

