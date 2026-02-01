Atelier d’écriture adulte Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Atelier d’écriture adulte Médiathèque Ty Koulm Plougoulm mercredi 25 février 2026.
Atelier d’écriture adulte
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 18:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Oubliez, les belles écritures, les règles de grammaires ou d’orthographe ! Venez vous amuser avec les mots dans une ambiance joyeuse, conviviale et bienveillante.
Que vous soyez assidus ou que vous veniez occasionnellement, merci d’informer Priscille de votre venue par mail tifildenylon@yahoo.fr .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier d’écriture adulte Plougoulm a été mis à jour le 2026-02-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX