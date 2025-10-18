ATELIER D’ÉCRITURE ADULTES Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-10-18 2025-11-22

Embarquez pour un voyage immobile, avec pour passagers l’imagination, le voyage intérieur, les mots, le jeu, la surprise… Son moteur ? L’envie d’écrire (inutile de savoir bien écrire) !

Sa destination ? Le plaisir et le partage ! Laura, bénévole à la médiathèque, vous propose d’expérimenter l’écriture avec des propositions variées, ludiques et accessibles à chacun(e), dans un cadre bienveillant.

English :

Embark on an immobile journey, with imagination, inner journeys, words, games and surprises as passengers… The driving force? The desire to write (no need to know how to write well)!

German :

Begeben Sie sich auf eine unbewegliche Reise, deren Passagiere die Fantasie, die innere Reise, die Worte, das Spiel und die Überraschung sind. Was treibt ihn an? Die Lust zu schreiben (man muss nicht gut schreiben können)!

Italiano :

Imbarcatevi in un viaggio immobile, con l’immaginazione, i viaggi interiori, le parole, i giochi e le sorprese come passeggeri… Cosa lo spinge? La voglia di scrivere (non è necessario saper scrivere bene)!

Espanol :

Embárquese en un viaje inmóvil, con la imaginación, los viajes interiores, las palabras, los juegos y las sorpresas como pasajeros… ¿Qué lo mueve? Las ganas de escribir (¡no hace falta saber escribir bien!)

