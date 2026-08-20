Atelier d’écriture Aire-sur-l’Adour
mardi 3 novembre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Atelier d’écriture
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 17:15:00
fin : 2026-11-03 18:45:00
Date(s) :
2026-11-03
Annie Denier vous invite à participer à une récréation littéraire. Á partir d’un mot, d’une phrase ou d’un texte, venez vous détendre en rentrant dans une bulle hors du temps.
Atelier pour les adultes à la Médiathèque d’Aire sur l’Adour de 17h15 à 18h45 .
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie
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