Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Atelier d’écriture

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 17:15:00

fin : 2026-11-03 18:45:00

Date(s) :

2026-11-03

Annie Denier vous invite à participer à une récréation littéraire. Á partir d’un mot, d’une phrase ou d’un texte, venez vous détendre en rentrant dans une bulle hors du temps.

Atelier pour les adultes à la Médiathèque d’Aire sur l’Adour de 17h15 à 18h45 .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie