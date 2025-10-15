Atelier d’écriture animé par la MJC Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault

Atelier d’écriture animé par la MJC

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne

Début : 2025-10-15

fin : 2025-12-17

Ecrire avec un crayon, une plume, un stylet, un doigt sur l’ordinateur.

Ecrire des histoires, des poèmes, des chansons.

Tentons ensemble et partageons une aventure collective sensible et joyeuse (avec ou sans fautes d’orthographe) ! .

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73 mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr

