Atelier d’écriture animé par Sylviane Place du 11 novembre Saugues

Atelier d’écriture animé par Sylviane

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Début : 2026-01-20 14:00:00

fin : 2026-01-20 16:00:00

2026-01-20

Jeux et voyage avec les mots, animé par Sylviane.

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

English :

Games and journeys with words, led by Sylviane.

