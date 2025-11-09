Atelier d’écriture animé par Véronique Willmann Rulleau Rue Gabriel Marty Veules-les-Roses
Atelier d’écriture animé par Véronique Willmann Rulleau Rue Gabriel Marty Veules-les-Roses dimanche 9 novembre 2025.
Rue Gabriel Marty Les mondes de Zulma Veules-les-Roses Seine-Maritime
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 13:00:00
2025-11-09
Atelier d’écriture animé par l’autrice des aiguilles plein la bouche (signes et balises, avril 2025) Véronique Willmann Rulleau
A la librairie les mondes de Zulma 10 personnes maximum, sur réservation , 3 heures , 50€ .
Rue Gabriel Marty Les mondes de Zulma Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 81 53 47 contact@lesmondesdezulma.fr
