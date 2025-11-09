Atelier d’écriture animé par Véronique Willmann Rulleau Rue Gabriel Marty Veules-les-Roses

Atelier d’écriture animé par Véronique Willmann Rulleau

Veules-les-Roses

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 13:00:00

2025-11-09

Atelier d’écriture animé par l’autrice des aiguilles plein la bouche (signes et balises, avril 2025) Véronique Willmann Rulleau

A la librairie les mondes de Zulma 10 personnes maximum, sur réservation , 3 heures , 50€ .

Rue Gabriel Marty Les mondes de Zulma Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 81 53 47 contact@lesmondesdezulma.fr

