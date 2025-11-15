Atelier d’écriture | Anne Grillon Quai Voltaire Langeac

Atelier d’écriture | Anne Grillon

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 13:30:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Atelier d’écriture avec Anne Grillon. A partir de différents supports et mode d’écriture, venez expérimenter le plaisir d’une aventure collective et ludique, créative et imaginaire. Ouvert à tous petits & grands !

.

Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

English :

Writing workshop with Anne Grillon. Using a variety of writing media and methods, come and experience the pleasure of a collective, playful, creative and imaginary adventure. Open to all, young and old!

German :

Schreibworkshop mit Anne Grillon. Erleben Sie mithilfe verschiedener Medien und Schreibweisen die Freude an einem kollektiven und spielerischen, kreativen und imaginären Abenteuer. Offen für alle kleinen und großen Leute!

Italiano :

Laboratorio di scrittura con Anne Grillon. Utilizzando una varietà di media e metodi di scrittura, venite a sperimentare il piacere di un’avventura collettiva, giocosa, creativa e immaginaria. Aperto a tutti, grandi e piccini!

Espanol :

Taller de escritura con Anne Grillon. Utilizando diversos medios y métodos de escritura, venga a experimentar el placer de una aventura colectiva, lúdica, creativa e imaginaria. Abierto a todos, jóvenes y mayores

L’événement Atelier d’écriture | Anne Grillon Langeac a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier