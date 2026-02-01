Atelier d’écriture | Anne Grillon Quai Voltaire Langeac

Atelier d’écriture | Anne Grillon

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Début : 2026-02-21 13:30:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

2026-02-21

Atelier d’écriture avec Anne Grillon. A partir de différents supports et mode d’écriture, venez expérimenter le plaisir d’une aventure collective et ludique, créative et imaginaire. Ouvert à tous petits & grands !

Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

English :

Writing workshop with Anne Grillon. Using a variety of writing media and methods, come and experience the pleasure of a collective, playful, creative and imaginary adventure. Open to all, young and old!

