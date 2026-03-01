Atelier d’écriture | Anne Grillon Quai Voltaire Langeac
Atelier d’écriture | Anne Grillon
Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Début : 2026-03-14 13:30:00
fin : 2026-03-14 16:00:00
2026-03-14
Atelier d’écriture avec Anne Grillon. A partir de différents supports et mode d’écriture, venez expérimenter le plaisir d’une aventure collective et ludique, créative et imaginaire. Ouvert à tous petits & grands !
Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
English :
Writing workshop with Anne Grillon. Using a variety of writing media and methods, come and experience the pleasure of a collective, playful, creative and imaginary adventure. Open to all, young and old!
L’événement Atelier d’écriture | Anne Grillon Langeac a été mis à jour le 2026-03-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier